Serie D, Botalla TeamVolley - Volley Samone 3-1

Comincia con il piede giusto il cammino del Botalla TeamVolley nel campionato regionale di Serie D. Sabato scorso, le biancoblù allenate da coach Alex Cavallone hanno superato brillantemente (3-1) il primo scoglio rappresentato dal Volley Samone.

I parziali dei tre set vinti davanti al pubblico di casa del palasport di Lessona raccontano fedelmente l'andamento del match, "sporcato" solo da una seconda frazione giocata un po' sottotono. Diversamente, la partita sarebbe stata davvero a senso unico.

«L'avversario era sicuramente molto più che alla nostra portata - commenta coach Cavallone -, ma noi, in questo momento, siamo ancora un cantiere aperto, visto che ci alleniamo insieme da poco. Nonostante questo, siamo scesi in capo determinati e abbiamo giocato bene su tutti i fondamentali. Il dato interessante riguarda la difesa: nei tre set vinti non abbiamo preso ace. Nel secondo parziale, invece, ci siamo rilassati un po' e abbiamo iniziato a commettere molti errori sia in fase offensiva che in difesa, ma soprattutto in attacco. Loro, al contrario, hanno attaccato meglio migliorando le percentuali in battuta e mettendoci pressione. Nel terzo e quarto set, siamo stati bravi a riprendere in mano le redini del gioco, e lo abbiamo dimostrato lasciando per due volte a 14 le nostre avversarie».

BOTALLA TEAMVOLLEY - VOLLEY SAMONE 3-1

Parziali: 25-10, 15-25, 25-14, 25-14

TeamVolley: Lorenzon 25, Biasin 1, Nanì 1, Vodopi 10, Gilardi 5, Allorto, Valli (L), Boggiani ne, Perissinotto 5, Scoleri 11, Vioglio 1, Gariazzo ne, Nicolo ne, Zignone 3. Allenatore: Alex Cavallone. Assistente: Marco Allorto.