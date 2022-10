Maurizio Scandurra: “70 anni di ‘Marazzato’ raccontati in due video”, VIDEO

“E’ stato un onore aver potuto raccontare in pillole alcuni fra gli aneddoti e gli obiettivi più importanti che costellano i primi 70 anni del ‘Gruppo Marazzato’. Un cognome, una storia, una famiglia e un’impresa che con il proprio esempio operoso, leale e onesto è un faro acceso per un’Italia desiderosa di tornare a crescere e a credere nei valori fondamentali che l’hanno resa grande”.

Così Maurizio Scandurra, giornalista tv e noto opinionista de ‘La Zanzara’ di ‘Radio24’ con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, autore del volume ‘Dal Trasporto all’Ambiente: il senso è nel viaggio” (Edizioni Gallo, Vercelli, pp.128) con la creatività della designer milanese Simona Novella e la copertina del grafico Riccardo Manachino, valente e capace Responsabile della ‘Collezione Mezzi Storici Marazzato’ frutto della passione e dell’estro creativo di Carlo Marazzato.

Che così ricorda con affetto e stima: “Un imprenditore leggendario, uomo appassionato e professionista iconico sotto tutti i punti di vista. Amico di tutti, amico della gente, sempre accanto a chiunque avesse bisogno anche solo di una buona parola, proprio come suo padre Lucillo, prima pietra dell’azienda. Per me in tutto e per tutto un secondo padre, un amico fraterno, un Maestro. Ringrazio infinitamente la moglie Mara e i Fratelli Alberto, Luca e Davide per avermi consentito di scrivere la storia di una vita. La loro, che certamente contribuirà a illuminare il cammino di moltissimi giovani e altrettanti imprenditori che vogliano proiettarsi nel domani e nel futuro con solide radici e cuori lungimiranti”, ha chiosato Maurizio Scandurra.

Tutto questo e molto altro in due avvincenti videoracconti interpretati con passione dall’eclettico giornalista insieme a varie testimonianze, disponibili sul canale YouTube di Newsbiella.it.

Entrambi soprattutto interamente dedicati con immenso affetto e riconoscenza al passato, presente, e futuro del ‘Mondo Marazzato’. Il primo all’inaugurazione del nuovo showroom dei mezzi storici aziendali di Stroppiana, nel Vercellese con le testimonianze del Direttore Generale del Gruppo Alberto Marazzato, del giornalista e massimo storico dei trasporti italiani Massimo Condolo, di Sonia Tarricone dell’Ufficio Marketing ‘Marazzato’ anche Responsabile Istituzionale della grande Collezione di autoveicoli del passato, e di Riccardo Manachino, storico braccio destro di Carlo Marazzato nel coadiuvarlo nella sua grande passione per il motorismo storico.

Il secondo video è un’intensa retrospettiva avente per protagonista il raffinato volume firmato da Maurizio Scandurra per onorare la memoria del ‘Gruppo Marazzato’.

Un’eccellenza industriale tutta italiana che il prossimo 7 e 8 ottobre 2022 celebrerà il proprio settantesimo traguardo a Stroppiana, nel Vercellese, presso il nuovo showroom dei mezzi storici leggeri e pesanti completamente rimesso a nuovo per l’occasione.

Un polo pronto a ospitare pubblici ed eventi di vario genere in funzione aggregativa oltre a quelli motoristici per cui è nato. Tutte le informazioni sul sito www.gruppomarazzato.com.