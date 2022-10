Incontro su legalità e prevenzione truffe, Comune e Carabinieri incontrano i cittadini di Sala Biellese

Il contrasto al fenomeno delle truffe è al centro dell'attenzione delle amministrazioni locali e delle forze dell'ordine. Per questo è in programma un nuovo incontro sulla legalità con la popolazione per parlare della prevenzione delle truffe e della sicurezza alle persone. L'evento avrà luogo oggi, alle 15.30, nella sala consiliare di Sala Biellese. Presente oltre, al Comune, anche il Maresciallo della Stazione Carabinieri di Mongrando.