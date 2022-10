Fa la spesa al supermercato e tenta di pagarne solo una parte. Fermato dai vigilanti

Non è sfuggito all'occhio attento dei vigilanti la manovra dell'uomo del 91 che ieri, all'Esselunga, si è servito delle casse automatiche per pagare la spesa facendo però passare solo una parte del contenuto e omettendo di conteggiare merce per il valore di circa 100 euro.

I vigilanti, fermato l'uomo e restituita la merce al supermercato, hanno avvisato il responsabile dell'attività che a sua volta ha fatto intervenire i Carabinieri che hanno raccolto la denuncia a carico del soggetto, deferito in stato di libertà.