Francesco Verrengia e Martina Tomba della La Marmora ai mondiali di Judo a Madeira

Si riprende l’attività agonistica dopo la pausa, brevissima per molti atleti della La Marmora, e subito abbiamo una partenza importante di due atleti lamarmorini dello Judo che parteciperanno al Campionato del Mondo in Portogallo.

La rappresentativa italiana della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) di cui fanno parte, tra i sei convocati, due atleti della sezione Team Ability della Ginnastica La Marmora di Biella, è volata a Madeira dove dal 30 settembre al 2 ottobre si svolgeranno i Campionati del Mondo di Judo e di Pallacanestro.

Buone sono le prospettive di ottimi risultati per entrambi gli atleti che si impegneranno a fondo con grinta per salire sul podio. Ai Campionati Italiani Martina Tomba, nella categoria al di sotto dei 52 chilogrammi con grande determinazione, aveva superato le avversarie vincendo un oro molto importante. Nel settore maschile il nostro campione Francesco Verrrengia nella categoria al di sotto dei 73 chilogrammi pur incontrando numerosi avversari di valore, è riuscito a conquistare la medaglia d’argento. Il risultato di questi due campioni è valso come passaporto per questi Campionati del mondo.

Speriamo possano ripetere i risultati ottenuti nel 2021 agli Euro Trigames a Ferrara in cui entrambi hanno vinto la medaglia d’oro.