Ginnastica, Sapino campionessa regionale a clavette e nastro: argento per Lozito e Sinacori, Sabatini di bronzo

A Saluzzo, nel fine settimana, si è disputata la seconda prova del campionato regionale di ginnastica Ritmica Gold di specialità, individuale ed a coppie. Ottimi i risultati delle atlete della Rhythmic School che, al termine del campionato, risultano essere tutte sul podio. Eccellente Giulia Sapino, nelle junior 1, che ottiene la medaglia d’oro ed il titolo di campionessa regionale sia alle clavette che nel nastro, ottenendo in tal modo l’accesso diretto alle finali nazionali che si svolgeranno in Sicilia a Catania nel mese di novembre.

Ha mancato il titolo per un’inezia (5 centesimi) Chiara Sinacori fra le senior al nastro, per lei il miglior punteggio è stato 24,500 mentre la vincitrice del titolo ha ottenuto 24,550, ottiene comunque un secondo posto di assoluta rilevanza che le permette l’accesso alla prova interregionale al nastro così come alle clavette dove ha terminato il regionale con la quarta piazza. Primo posto a Saluzzo, ma medaglia d’argento regionale per Camilla Lozito alla palla; mentre Matilde Sabattini si classifica terza alle clavette sia a Saluzzo che nel computo finale del campionato. E’ di bronzo anche la coppia formata da Camilla Lozito e Matilde Sabattini impegnate con palla e nastro. Ottengono pertanto il pass per l’interregionale la coppia appena citata, così come, sia Camilla alla palla che Matilde alle clavette nell’individuale.

“Le ragazze hanno gareggiato dimostrando ottime capacità tecniche ed attinenza alla musica delle loro performances, ma, alcuni esercizi sono stati macchiati da qualche imperfezione di troppo – il commento della DT Tatiana Shpilevaya che ha accompagnato le ginnaste in gara - Giulia, vincendo i titoli, si è già qualificata per le finali nazionali; Chiara, Camilla e Matilde sono state ammesse alla prova interregionale, notoriamente sempre molto ostica, in quanto ci saranno le classificate dal secondo al quinto posto di Lombardia, Liguria, oltre che di Piemonte e valle d’Aosta: solo le prime tre atlete classificate, in questa ulteriore prova, acquisiranno il diritto a poter partecipare alla finale nazionale di Catania. Le ginnaste, avranno ora alcune settimane di preparazione in cui dovranno affinare gli esercizi ed ottimizzare gli automatismi degli stessi per arrivare pronte alla prova interregionale e cercare di strappare il pass per il nazionale”.

Il prossimo appuntamento per le atlete care a Tatiana Shpilevaya sarà già nel weekend in cui la squadra della Rhythmic School con le atlete Beatrice Antorra, Elena Pavanetto, Emma Bragante e Ginevra Bravaccino sarà chiamata a rappresentare la ginnastica Ritmica piemontese, sotto le insegne del Coni Piemonte, nell’ importante kermesse che si disputerà in Toscana e che vedrà impegnate tutte le squadre regionali di ogni disciplina olimpica in competizione fra loro (in pratica una mini olimpiade nazionale) al termine della quale verrà assegnato il “Trofeo Coni 2022” al comitato regionale Coni che, attraverso i risultati di tutte le sue squadre, avrà ottenuto il punteggio maggiore.