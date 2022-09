Vero Volley vince il torneo Under 17, SPB Monteleone Trasporti quarta

In concomitanza col torneo di Superlega Volley sotto il Mucrone, la Scuola Pallavolo Biellese ha organizzato anche un torneo Under 17, forse meno appariscente ma dal livello molto alto. A parteciparvi Vero Volley Monza, Volley Parella, Modena Volley, SPB Monteleone Trasporti, Scuola Pallavolo Anderlini e Lupi Santa Croce. Le gare si sono svolte nelle mattinate delle due giornate dell’evento e i ragazzi hanno giocato al PalaPajetta e alla palestra della Rivetti.

Le formazioni presenti al torneo, oltre alla nomea, si sono rivelate molto preparate dal punto di vista tecnico, a dimostrare l’importanza che il settore giovanile ha conquistato in tutte le società di vertice. Non a caso a trionfare è stata Vero Volley Monza, con una sola partita persa nel girone contro Parella. Queste due sono arrivate alla finale, giocata nella bellissima cornice del PalaPajetta e conquistata dai lombardi, dopo una grandissima battaglia. SPB Monteleone Trasporti si è classificata al quarto posto, avendo perso la finalina 2 a 0 contro Modena Volley.

Torneo comunque positivo per i biellesi, che nel girone non hanno sfigurato contro le squadre più forti e hanno dimostrato di poter dire la loro, continuando a lavorare quotidianamente in palestra. I giovani atleti fanno parte del gruppo che prenderà parte al Campionato di Serie D a partire dall’8 ottobre. I presupposti per fare una stagione speciale ci sono tutti, ora bisogna rimanere concentrati e divertirsi tutti insieme durante gli allenamenti. Menzione d’onore a Volley Parella, seconda classificata, con in rosa dei ragazzi che parteciperanno al Campionato di Serie C e incontreranno la SPB Ilario Ormezzano Sai.