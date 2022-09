Biella, scontro auto-scooter sulla Trossi: una persona in ospedale (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

È stato trasportato in ospedale il conducente dello scooter rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'auto all'interno di una rotonda. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 18.30 di oggi, 27 settembre, sulla Trossi, al confine con il comune di Gaglianico.

Le cause del sinistro sono al vaglio degli agenti di Polizia locale, sul posto anche per regolare il traffico. Presente anche il personale della SA – Sicurezza Ambiente per le operazioni di ripristino del manto stradale.