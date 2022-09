Al Rally Elba storico anche la scuderia Rally & co, FOTO

Al Rally Elba storico anche la scuderia Rally & co

Erano due gli equipaggi portacolori della scuderia Rally & co partecipanti alla 34° edizione del Rally Elba storico gara valida sia per il campionato italiano rally autostoriche che per il campionato europeo. Al termine del difficile rally elbano Enzo Borini e Aldo Gentile sulla loro Opel Ascona gruppo 2 portano a casa una 28° posizione assoluta ed un secondo di classe fino a 2000 nel terzo raggruppamento di gruppo 2, un risultato sicuramente soddisfacente che poteva anche essere migliore al netto di qualche problema di carburazione.

Sulla consueta Ford Escort rs 2000 bianca e rossa portano a termine la maratona elbana in 35° posizione assoluta e vincitori della classe fino a 2000 in gruppo 4 Pierluigi Porta e Giuliano Santi gli unici biellesi che hanno seguito quasi tutte le tappe di campionato italiano nel 2022, campionato che si concluderà con il prestigiosissimo rally di Sanremo in programma dal 13 al 15 ottobre.