Lunghe code oggi venerdì 23 settembre a Salussola poco prima delle 18, all'incrocio con il Brianco per via di un maxi incidente. In tutto quattro le automobili coinvolte.

Sul posto si è recata la Polizia Stradale per i rilievi di rito e per regolare la viabilità, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Presente anche il 118 per soccorrere le persone che sono rimaste coinvolte: stanno alle informazioni raccolte sarebbero tre i feriti.

Seguiranno aggiornamenti.