Defibrillatori a Pettinengo. Si cercano volontari che imparino a farli funzionare

Il Comune di Pettinengo si è dotato di 4 defibrillatori di cui uno sostituirà quello in palestra ormai obsoleto. Gli altri 3 verranno posizionati a Vaglio Pettinengo, a Selve Marcone e all’esterno dell’ambulatorio adiacente il municipio.

Per renderli fruibili in modo efficace, è necessario che li si sappia far funzionare correttamente e per questo è necessario fare un breve corso formativo. A questo proposito, il Comune chiede chi è disponibile e, in base al numero di volontari, si cercherà di capire quando e dove fare questo corso.

Gli interessati possono recarsi presso gli uffici comunali per la compilazione del modulo di adesione con l’indicazione dei dati anagrafici entro il 7 ottobre 2022.

Si invitano inoltre coloro che già fossero già in possesso di attestati conseguiti in ambito lavorativo, aziendale, sportivo, medico ed infermieristico a voler comunicare i propri dati al fine di valutare la presenza capillare sul territorio comunale di soggetti in grado di utilizzare correttamente gli apparecchi salvavita.