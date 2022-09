Pralungo, attivo canale Telegram per parlare con cittadini: “Utile per scadenze, scuola e allerta meteo”

E’ stato attivato il canale Telegram del comune di Pralungo per implementare la comunicazione diretta con i propri cittadini. Si tratta di un servizio di messagistica unidirezionale che consente a tutti gli utenti iscritti di ricevere informazione di pubblica utilità.

“Mi preme ringraziare il signor Roberto Negro che, in virtù delle sue conoscenze in materia, ci ha aiutato ad impostarlo in questa fase iniziale – spiega il sindaco Raffaella Molino - Il canale Telegram del Comune verrà usato per fornire notizie su svariati argomenti dalla viabilità alla scuola alle varie scadenze, ma sarà particolarmente utile per le allerte meteo critiche e dunque di allerta arancione. Oggi quasi tutti abbiamo un telefono cellulare in grado di scaricare delle app e dunque invito i cittadini a dotarsi di questo servizio che è gratuito”. Per iscriversi occorre scaricare l’applicazione Telegram e cercare “Pralungo”.