Anziano trova in casa un finto agente, in realtà era un ladro (foto di repertorio)

Torna a casa e vi trova uno sconosciuto che si qualifica immediatamente come agente appartenente delle forze dell'ordine, impegnato in alcune operazioni di controllo. In realtà, era un ladro che aveva appena compiuto un furto all'interno della sua abitazione.

Questa sarebbe la prima ricostruzione di quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri, 19 settembre, nel comune di Casapinta: vittima un uomo di circa 85 anni, finito nel mirino dei soliti ignoti, ben informati dei suoi movimenti. Sembra, infatti, che il malintenzionato abbia riferito informazioni riservate che hanno avvalorato il suo racconto. Segno evidente di come l'anziano fosse tenuto sotto controllo da qualche giorno.

Una volta che l'uomo è uscito dalla porta d'ingresso, il pensionato si è accorto che mancavano all'appello alcune banconote per una cifra totale di 100 euro. Scoperto troppo tardi l'inganno, ha subito contattato i Carabinieri per raccontare quanto accaduto.