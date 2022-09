A Pollone oltre 100 runners al 21° Trofeo Jean Marc Mosca FOTO e VIDEO

Più di 100 runners si sono dati appuntamento ieri sera, 8 settembre, per il 21° Trofeo Jean Marc Mosca (a cui è stato dedicato un minuto di silenzio), manifestazione non competitiva di corsa e camminata ludico motoria di 5 chilometri, andata in scena per le vie di Pollone, in concomitanza della festa patronale di San Eusebio.

Alla fine, Gabriele Gazzetto è arrivato primo al traguardo, seguito a ruota da Christian Agnolin e Stefano Velatta. Tra le donne, invece, Cecilia Corniati ha avuto la meglio su Giusy Feo e Elena Caruso. Al termine dell'evento sportivo è andato in scena il pasta party all'oratorio di Pollone.