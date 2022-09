Maltempo, forti raffiche di vento a Cavaglià: tranciato di netto l'obelisco di fronte alla chiesa

Anche a Cavaglià si contano i danni dopo l'ondata di maltempo di queste ore. Come testimoniato da alcuni residenti, forti raffiche di vento si sono abbattute in tutto il paese per una ventina di minuti. A causa di ciò, è stato tranciato di netto il monumento a forma di obelisco, posto di fronte alla chiesa parrocchiale.

I resti del pinnacolo sono finiti in mezzo alla strada. Fortunatamente, in quell'istante, non era presente nessun passante. Sul posto personale del Comune, Carabinieri e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area, ora transennata.