Biella, scontro auto-moto in via Ivrea: centauro finisce all'ospedale (foto newsbiella.it)

È stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice verde, il giovane motociclista rimasto coinvolto, poco fa, in un sinistro stradale. È successo in via Ivrea, a Biella, in prossimità dell'incrocio con via dei Tigli.

Nello scontro ha riportato danni anche un'auto. Sul posto il personale sanitario del 118 per l'assistenza al malcapitato. La viabilità ha subito rallentamenti per consentire l'intervento di soccorso. Presenti anche le forze dell'ordine.