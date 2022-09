Si riprende a pattinare, successo per gli atleti Bi Roller

E’ ripresa domenica scorsa, 4 settembre a Cremona, l’attività delle gare di pattinaggio corsa dopo la pausa estiva con il trofeo Trofeo Zaneen de la Bala – 3° Memorial Stefano Peveri. Per Bi Roller erano impegnati 5 atleti, 2 categoria Ragazzi e 3 Allievi, che hanno disputato una gara sprint di 60 metri e una gara lunga da 3000 o 5000 metri a punti.

Cominciamo dai più giovani. Ottima prestazione anche per i due atleti della categoria Ragazzi, in particolare nella gara lunga 3000 mt a punti per Michele Rocchetti che ha conquistato la 4° posizione prendendo 6 punti al traguardo, nella gara sprint è arrivato 12° e ha raggiunto l’8° posizione nella classifica combinata. Ottima prestazione anche per Andrea Mazzola che nella gara sprint ha raggiunto la 14° posizione in classifica. Nella sprint 60 metri le ragazze della categoria Allievi hanno fatto un buon risultato: 8° posizione per Susanna Rocchetti e 11° posizione per Dora Ferretto mentre nella gara punti Susanna è arrivata 7° conquistando 4 punti e Dora 9° con i 2 punti.

Grazie a questi punteggi nelle singole gare Susanna Rocchetti ha occupato la 6° posizione in classifica combinata e Dora Ferretto la 11°. Per quando riguarda la pari categoria maschile ottima prestazione nella gara sprint per Annibale Sangiorgi che ha conquistato una 5° posizione e un 10° posto nella gara 5000 metri a punti. La prossima domenica gli atleti Bi Roller saranno impegnati a Cardano e poi ci saranno ancora le competizioni di Cassano e Cologno Monzese con cui si chiuderà il circuito in attesa solo delle due finali che verranno disputate a Biella al Palaforum.