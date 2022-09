Fiera di San Bartramè a Oropa tra raduni di pezzata rossa e mercatino degli hobbisti

La Fiera di San Bartolomeo ritorna sabato 10 e domenica 11 settembre. L’Associazione Agro Montis organizza a Oropa la 42° edizione del raduno zootecnico di bovini della razza pezzata d’Oropa e di bestiame ovi-caprino; il raduno, che ha come scopo la valorizzazione di una tipica razza bovina autoctona e dei prodotti tipici della Valle di Oropa, si svolgerà in due giornate con la partecipazione di allevatori, artigiani e hobbisti. Nella giornata di sabato inaugura la Fiera con gli espositori e la premiazione degli allevatori che condurranno ad Oropa circa 300 capi di Pezzata Rossa dai vicini alpeggi di Pollone, Pralungo, Sordevolo, Occhieppo e Netro e oltre 200 ovi-caprini; in occasione del raduno, saranno portati in mostra trattori d’epoca degli anni Cinquanta e degli anni Sessanta, in collaborazione con l’Associazione Cavalli d’Acciaio.

Nella giornata di domenica la Fiera di San Bartolomeo proseguirà con gli espositori accompagnata da musica tradizionale Piemontese; inoltre, il Caseificio Valle Elvo mostrerà il processo di lavorazione del latte per la produzione dei tipici formaggi locali. Per i bambini, sarà possibile fare una passeggiata sui pony, grazie alla collaborazione con il Centro Equestre di Mottalciata . Novità di quest’anno, il raduno nazionale del Cane Pastore di Oropa, che si svolgerà nella giornata di domenica. L’Associazione Amici Cane da Pastore d’Oropa in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Biellese organizza domenica 11 settembre il secondo raduno nazionale con riconoscimento RSA da parte di giudici ENCI. Durante la giornata verranno valutati anche i soggetti non ancora riconosciuti a partire dai 9 mesi di età.