Capriolo incastrato nella recinzione, a Piatto Vigili del Fuoco e Protezione Civile FOTO e VIDEO

È sfinito ma è in buone condizioni l'esemplare maschio di capriolo rimasto incastrato in una recinzione nella mattinata di oggi, 30 agosto, a Piatto. Con notevole sforzo, l'animale è riuscito a liberarsi e si è coricato zoppicante a lato della strada. A dare l'allarme una residente che ha assistito a tutta la scena. Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale adibito della Protezione Civile per le operazioni di recupero. In seguito, verrà visitato dal veterinario e, se ritenuto idoneo, liberato nella boscaglia.