Ponderano: Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo

Intorno alle 2.20 di oggi, 29 agosto, un'automobilista che viaggiava in via per Cerrione a Ponderano, ha perso il controllo del mezzo che ha impattato contro un palo di cemento e dopo una carambola ha finito la sua corsa in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia per i rilievi, il 118 che ha preso in carico conducente e passeggero, due giovani di 20 e 23 anni, per il trasporto in ospedale in codice giallo, e il personale SA Sicurezza e Ambiente per la bonifica della strada.