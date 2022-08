Ancora pochi giorni di attesa, la Coppa del Mondo sarà esposta a Biella

Una bella notizia per tutti gli appassionati di calcio, e non solo. La Coppa del Mondo verrà esposta nella sala consiliare del comune di Biella, dalle 9 alle 18 di martedì 30 agosto. Lo comunica la stessa amministrazione sui propri canali social. L’accesso è libero e gratuito.

Ciò avrà luogo in occasione della nuova serata di Campioni sotto le stelle, l’evento voluto dalla giunta Corradino, al quale parteciperanno Fabio Cannavaro e Alberto Gilardino (capitano e punta di quella favolosa Nazionale), insieme a Ciro Ferrara (allenatore in seconda); in collegamento ci sarà pure il tecnico che ha portato quella squadra sul tetto del mondo, Marcello Lippi.