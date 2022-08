Occhieppo Superiore: Se ne vanno a mani vuote i ladri che hanno forzato la porta di una cascina

Non hanno trovato nulla di valore i ladri che hanno forzato la porta di una cascina di Occhieppo Superiore in via Prealpi, e si sono limitati a rovistare nei locali per andarsene a mani vuote. La proprietaria, dopo la scoperta dell'effrazione, ha chiamato i Carabinieri che raccomandano la massima attenzione ai residenti e la collaborazione per segnalare situazioni anomale.