Calcio, colpo al Vigliano: dalla Pro Vercelli arriva un giovane talento

Edoardo Barazzotto è ufficialmente un giocatore del Vigliano: il classe '05 arriva a titolo definitivo dalla Pro Vercelli. Lo annuncia la società guidata dal presidente Paolo Daniele: “Siamo davvero entusiasti – sottolinea - Investiamo su un giovane di grande prospettiva. Gli auguriamo il meglio e un grande in bocca al lupo per la stagione che verrà. Benvenuto a Vigliano”.

Terzino sinistro di grande spinta, con spiccate doti offensive, Barazzotto inizia a militare nel settore giovanile del Città di Cossato, prima della chiamata della Pro Vercelli, dove gioca per quattro anni. Poi due anni in prestito alla Biellese fino al ritorno a Cossato. Ora, inizia una nuova avventura con la maglia giallorossa: “Sono davvero contento di essere qui, cercavo da tempo una nuova realtà dove acquisire esperienza e l'ho trovata. Ringrazio la dirigenza per la fiducia. Desidero mettermi alla prova tra i grandi e sono sicuro che, con l'impegno e il lavoro quotidiano, riuscirò a ritagliarmi il mio spazio in prima squadra. Si punta a giocare il più possibile ma è un punto di partenza per crescere”.