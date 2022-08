Calcio, a Vigliano arrivano i due Matteo per difesa e attacco

Due nuovi arrivi in casa Vigliano. La società guidata dal presidente Paolo Daniele annuncia ufficialmente di aver trovato l'accordo con i giocatori Matteo Ferrero e Matteo Maio.

Il primo, 18 anni a settembre, è un difensore centrale roccioso e dal grande temperamento, che può giocare all'occorrenza sulla fascia sinistra. Cresciuto a Vigliano, ha militato nelle giovanili del Cossato, fino all'esordio in prima squadra, dove ha raccolto tre presenze e una rete. Ora, il ritorno in giallorosso con l'obiettivo di giocarsela a viso aperto. “Vigliano è la piazza giusta per me – commenta Ferrero – Spero di crescere e di ritagliarmi uno spazio in Promozione. Una cosa è certa: darò una mano ai miei compagni. Ci tengo a ringraziare il Cossato per l'opportunità e la dirigenza del Vigliano per aver creduto in me. Ripagherò la loro fiducia in campo”.

Maio, invece, è un centravanti dall'animo generoso, sempre a disposizione della squadra. Classe '94, può occupare ogni zona del campo, ricoprendo anche il ruolo di esterno d'attacco. Dopo aver mosso i primi passi al Varallo Pombia, dove si aggiudica una Coppa Piemonte, passa all'Oleggio per 4 anni fino all'approdo in Eccellenza. Poi, arriva l'esperienza tra le fila del Bellinzago, prima della chiamata del Vigliano. “È la stagione del riscatto – commenta – La società mi ha ben impressionato. L'obiettivo? Stare nelle prime sei posizioni, poi starà al campo decidere dove saremo alla fine”.

Dal presidente Daniele l'augurio di una buona stagione: “A Ferrero e Maio l'augurio di una buona stagione, benvenuti nella grande famiglia del Vigliano”.