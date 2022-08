Acqua, un lettore scrive: “Idranti sui campi da gioco e fuoriuscite da fontane, spreco enorme”

Riceviamo e pubblichiamo: “Nel Piemonte le riserve idriche sono in grandissima sofferenza, le amministrazioni locali chiedono di non lavare auto, di non bagnate orti, di limitarsi nell'uso di docce.... Ma poi l'amministrazione comunale di Biella non è in grado di limitare la fuoriuscita delle acque dalle fontane (nella foto quella di piazza Cisterna al Piazzo) che buttano nelle fogne migliaia di litri al giorno, spreco enorme!!! Basterebbe mettere su ogni fontana un rubinetto a pulsante!!! E che dire dell’acqua usata per bagnare i campi da gioco: in foto gli idranti bagnano il campo di calcio dietro la piscina. Le foto sono del 27 luglio 2022. Sindaco Corradino se c’è batta un colpo”.