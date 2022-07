Biella, la “Flu Band” arriva in città: ballo liscio e non solo

Nel contesto dello spumeggiante calendario di “Biella Estate” voluto dall'assessore Massimiliano Gaggino, saranno due i giorni dedicati al “Liscio in Piazza”. Un doppio evento realizzato dalla Pro loco Biella e Valle Oropa in collaborazione con Fabrika in calendario il 15 il 16 agosto nel verde di Piazza Colonnetti. Le serate, offerte e dedicate a chi trascorrerà il Ferragosto in città, ma anche ai turisti che hanno scelto Biella e il Biellese quale meta della loro vacanza, inizieranno alle 21.

Protagonista della kermesse “Liscio in Piazza” sarà l'orchestra lombarda Flu Band: liscio e non solo. Il gruppo musicale nasce nel 2007 ed è composto da cinque elementi, quali batteria (Davide Bego), basso (Lito Olog), chitarra (Ernesto Gaio), voce femminile (Anna Borriello) e il tutto capitanato dal pianista, fisarmonicista e cantante Fulvio Finocchiaro. La musica che propone spazia dal liscio alla disco Anni ’70, ’80 e ’90, fino ai giorni nostri passando dal latino con brani celebri. Insomma la parola d'ordine sarà DIVERTIMENTO!!!

Una serata gratuita a favore della popolazione biellese, fortemente voluta da Corrado Neggia, consigliere comunale nonché presidente della VI Commissione: “Ringrazio l'assessore Gaggino per la consueta attenzione e sensibilità verso avvenimenti popolari e aggregativi come questo. L'invito è esteso a tutti, partecipate numerosi e divertitevi. Ne abbiamo bisogno per tornare alla normalità dopo due anni contaminati dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Questo doppio evento non rimarrà isolato. Non mancheranno le occasioni per dare lustro ad altre piazze cittadine”. Inizialmente programmato per lo scorso 2 luglio, l'appuntamento è stato rielaborato per offrire una doppia, concreta, occasione di svago nel nome della musica, del ballo e dell'aggregazione.

Christian Clarizio, presidente della Proloco è sulla stessa lunghezza d'onda: “Parlando con l’amico chiavazzese Corrado Neggia, abbiamo preso spunto per realizzare queste serate di liscio per un target di persone che spesso, nel mese di agosto, rimane in città. Oltre ad accettare con entusiasmo, abbiamo coinvolto nell'organizzazione gli amici di Fabrika. Siamo convinti che gli appassionati del liscio potranno godere in maniera diversa piazza Colonnetti, un luogo ideale per ballare, con spazi belli incorniciati tra giardini e alberi. Insomma una location naturale in cui trovare refrigerio dalla forte calura estiva”.

Qualora le condizioni meteo dovessero fare un ribaltone, l'organizzazione ha pronto un piano B: in caso di pioggia l'evento troverà riparo nell'ugualmente accogliente Teatro di Chiavazza. Quindi per il 15 e 16 agosto le serate di liscio saranno garantite.