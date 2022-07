Virtus Biella, il libero Dayla Huaman Lopez promossa in Prima Squadra

Virtus Biella è lieta di comunicare che l’atleta della Prima Divisione Dayla Huaman Lopez farà parte del nuovo roster della Prima Squadra per la stagione 2022/2023.

Libero, nata a Novara il 31 maggio 2005, Dayla gioca a pallavolo dall’età di 5 anni. È cresciuta nella Polisportiva San Giacomo prima di passare in prestito al Team Volley Novara e quindi a Biella, dove si è trasferita con la stessa formula in maglia Virtus. Nell’ultima stagione è stata tra le protagoniste della cavalcata della Prima Divisione, sponsorizzata Numeraria, verso il traguardo della Serie D. Per lei arriva adesso una nuova importante opportunità, arricchire il proprio percorso sportivo con il salto in Prima Squadra, nel secondo campionato nazionale, dando merito al grande lavoro svolto l’anno scorso dal Settore Giovanile.

Queste le sue parole: «A Biella sto benissimo, l’esperienza della scorsa stagione mi è servita per crescere e ora sono davvero contenta che si realizzi questo nuovo salto di qualità. Ringrazio il Club perché fin dal primo giorno mi ha accolta con grande entusiasmo. Nel primo allenamento insieme a Coach Marangio mi sono sentita coinvolta, questo è ciò che ho sempre cercato nelle esperienze che ho fatto fino a questo momento. In Virtus mi sento protagonista, per me è fondamentale essere parte attiva di un gruppo, sentirmi importante. Sarà una stagione intensa ed emozionante, ho tanta fame, voglia di migliorarmi ancora e fare bene».

Elena Ubezio (Ube), Direttore Sportivo di Virtus Biella, dichiara: «Dayla è un’atleta giovanissima ma che seguo e conosco da parecchio perché proviene dalla San Giacomo Novara, Società con cui ho collaborato e alla quale sono ancora personalmente legata. Il suo percorso in Virtus è iniziato l’anno scorso e qualche sfortuna fisica l’ha tenuta lontano dal campo, ma nonostante ciò ha avuto modo di farsi vedere nel finale di stagione dal nuovo staff fino a convincere coach Marangio a puntare su di lei e aggregarla alla nostra Prima Squadra. Avrà così modo di crescere ancora, confrontandosi con la pallavolo di alto livello. Sono certa che sfrutterà l’occasione per carpire il meglio da questa esperienza».