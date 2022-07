Biella, ultra60enne accusa malessere in casa: i vicini lanciano l'allarme (foto di repertorio)

Intervento del 118 intorno alle 12 di oggi, 18 luglio, in via Milano, a Chiavazza. Stando alle informazioni raccolte, un ultra60enne avrebbe accusato un malessere all'interno della sua abitazione. A lanciare l'allarme i vicini di casa. In seguito, è stato affidato alle cure del personale sanitario. Sul posto anche la Polizia locale di Biella.