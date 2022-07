Luglio all'oasi WWF del Giardino botanico di oropa

Il Giardino botanico di Oropa ha riaperto al pubblico a fine aprile e grarantisce, nei mesi di luglio e agosto, l’accesso del pubblico tutti i giorni, dalle 10:00 alle 18:00 in orario continuato.

Lavoriamo alla sensibilizzazione e alla tutela della biodiversità, anche quella delle montagne biellesi, anche se possono sembrare poca cosa davanti all’immensità della catena alpina e delle altre vette del Mondo: le montagne ospitano la maggior parte degli hotspots della biodiversità della Terra e forniscono acqua dolce a circa la metà dell'umanità. Includono una moltitudine di ecosistemi che ospitano specie uniche, come leopardi delle nevi e gorilla di montagna, ma anche meno appariscenti come le piante alpine per esempio, nonchè una grande diversità culturale.

Le regioni montuose sono particolarmente sensibili al degrado dovuto alle pressioni umane e ai cambiamenti climatici. L'aumento delle temperature costringe le specie, gli ecosistemi e le persone che dipendono da loro ad adattarsi o migrare.

Quello della conservazione della biodiversità è l’argomento centrale del progetto “Semi di Biodiversità” (seeds4Biodiversity), sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione CR Biella e WWF Italia: mentre Elena, la nostra stagista, ha conseguito brillantemente la sua laurea presso l’Università del Piemonte Orientale con una tesi proprio su questo progetto, a cui ha collaborato, stiamo curando la stampa del "volantone" che sarà in distribuzione a breve al Giardino Botanico di Oropa e al Rifugio Rosazza (1830 m), punto di riferimento per gli escursionisti della Conca, per illustrare le notevole flora della Valle di Oropa ed imparare a diventare “scienziati per un giorno” collaborando fattivamente al progetto. (http://www.gboropa.it/Biodiversita/Seeds/Seeds-Azioni.htm)

Una proposta esclusiva ai possessori della Carta Abbonamento Musei.it per utilizzare il servizio di visita guidata, normalmente offerto dal Giardino nei soli giorni festivi. Per svincolare gli abbonati alle giornate mediamente più caotiche di Oropa, il giardino botanico offre una visita guidata il sabato, alle ore 15:00, nelle seguenti date: 23 luglio, 6, 20 e 27 agosto.

I costi sono inclusi nel biglietto d'ingresso, gratuito per i possessori di Abbonamento Musei.

Prenotazioni: 015 2523058 | 331 1025960 | info@gboropa.it

(http://www.gboropa.it/News/Archivi/2022/News_0322.htm)

Sabato 23 luglio continuano le iniziative organizzate dall'ufficio WWF di Biella nell'ambito di (E)state a Oropa 2022, programma di animazione naturalistica e naturalistica molto ampio che vede protagoniste visite guidate al Santuario di Oropa, al Cimitero Monumentale, al Sacro Monte, alla Basilica Superiore ed al territorio circostante.

“Mamma, mi si è fuso il ghiacciaio”. In questa escursione andremo alla scoperta dell'antico ghiacciaio di Oropa, cercandone i segni della presenza sul territorio circostante il Santuario e cogliendo l'importanza che ha avuto nella costruzione del paesaggio così come oggi lo vediamo. Escursione per tutti (consigliato anche a famiglie con bambini).

Ritrovo presso la Biglietteria del Giardino Botanico di Oropa per partire alle ore 15:00

Attività con quota di partecipazione: Euro 5,00 a persona, bambini con meno di 10 anni gratuito.

Ai partecipanti dell'escursione, possibilità di accedere al Giardino Botanico con tariffa ridotta (Eu 5,00).

Iscrizioni entro le ore 12:00 dello stesso giorno, inviando una mail a: info@gboropa.it oppure chiamando il numero: 331.1025960. (http://www.gboropa.it/News/Primopiano/Estate22.htm)