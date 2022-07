Le 10 attività da non perdere a luglio nel Monte Rosa

Nel Monte Rosa, l’estate è ricca di eventi tra sport, natura, cultura e gusto.



Cominciando proprio dall’area di Alagna, in programma per sabato 23 luglio ci sarà l’esperienza più adrenalinica delle Alpi che molti stavano aspettando: il “Pend'Olen”, un pendolo mozzafiato sulla Valle dell'Olen al cospetto della Valsesia e del Monte Rosa; da 2.600 metri circa si verrà calati su una piattaforma fissata sulla roccia per poi lasciarsi andare in un volo da brivido sulla valle.

Sabato 30 luglio verrà organizzata la “Cena in Baita” con illycaffè, una serata da trascorrere a 2046 mt di quota, gustando un’ottima cena, tutta al profumo di caffè.

Non mancano le escursioni guidate, per vivere una giornata in montagna, rigenerarsi, e rimanere nella pace del contatto con la natura. È possibile scegliere l’itinerario e la giornata che più si preferiscono, per volare in alto fra panorami mozzafiato e aria pura.

Domenica 24 luglio andrà in scena “Sapori d'Alta Quota 2022”, un appuntamento estivo tanto atteso dai turisti e non, che tornerà quest’anno con una novità: si sposterà infatti tra i prati verdi di Pianalunga.



Apertura seggiovia Pianalunga - Bocchetta delle Pisse: l’attacco della via ferrata di Cimalegna diventa ora comodamente raggiungibile in seggiovia.

Nella zona dell'Alpe di Mera, invece, è iniziata la stagione della seggiovia: la tratta Scopello - Mera sarà aperta il 16 e 17 luglio, dal 23 luglio al 4 settembre ed infine il 10 e 11 settembre. L'impianto sarà in funzione dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 (dal 13 al 21 agosto orario continuato 08:30-18:00).

Non mancano le occasioni per organizzare spensierati Pic-Nic in famiglia, gustando un cestino pieno di prelibatezze Valsesiane in una delle aree dedicate o seduti sul prato all'ombra di un albero.

Anche per Mera, non mancano le proposte dedicate alle escursioni guidate per grandi e piccoli, per lasciarsi guidare in boschi fatati e luoghi dal panorama mozzafiato. Non solo: i bimbi saranno entusiasti delle “giornate con Meraviglio”, ovvero un programma ricco di appuntamenti dedicati ai piccoli esploratori dell'Alpe di Mera.

Si possono scoprire tutte le attività e acquistare i biglietti cliccando qui.

Il comprensorio Monterosa Ski invita tutti i lettori a fare sempre riferimento al sito ufficiale www.visitmonterosa.com, nel quale saranno comunicate novità ed aggiornamenti.