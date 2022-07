E' successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 luglio intorno alle 15,45. Per cause ancora da accertare, un uomo al volante della sua automobile ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo del telefono.

L'incidente è avvenuto a Sagliano, lungo la Sp 100 e non ha coinvolto altre automobili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e i Carabinieri per i rilievi di rito. L'uomo alla guida non sembra avere riportato gravi conseguenze.