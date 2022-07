Lutto a Biella, è morto Franco Maraucci: una vita di servizio alla Flaei Cisl

Biellese in lutto per la morte di Franco Maraucci, mancato questa notte a soli 66 anni. Geometra, classe '56, una vita di servizio spesa tra le fila della Flaei Cisl, la federazione dei lavoratori elettrici.

Assunto nella metà degli anni '70, è stato segretario generale della sezione di Biella alla fine degli anni '90. Agli inizi del nuovo millennio è passato in segreteria regionale dove, nel 2004, è diventato il massimo responsabile per 10 anni. Una volta in pensione, ha collaborato con la Federazione dei Pensionati della Cisl e al Centro di Accoglienza del CAF.

Profondamente legato al quartiere Riva, dove ha trascorso la maggior parte della sua esistenza. Appassionato di basket, è stato anche apprezzato allenatore in gioventù. Nelle scorse elezioni, si è presentato come candidato nelle liste civiche di Dino Gentile.

A ricordarlo, con affetto e calore, il cugino e attuale segretario della Flaei Cisl Piemonte Luca Pasquadibisceglie: “Persona brillante, competente, sempre molto disponibile verso tutti. Un vero vulcano di idee, non diceva mai di no a nessuno e non si risparmiava mai. Ha lasciato sicuramente un bellissimo ricordo in tutti noi”. Al momento, non è ancora nota la data del funerale.