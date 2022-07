Biella, ubriaco crea scompiglio in piazza Adua e cerca di aggredire agenti di Polizia: fermato col taser

A neanche 48 ore dal suo arrivo (leggi qui), il taser è già stato utilizzato a Biella. È accaduto in piazza Adua, nella serata di ieri, 5 luglio, dove si è portata la Polizia, dopo alcune segnalazioni di un uomo intento a vagare nella zona sotto gli effetti dell'alcol.

Quest'ultimo, stando al racconto di alcuni passanti che hanno assistito al fatto, sarebbe andato in escandescenza alla vista dei poliziotti e avrebbe tentato di colpire con un pugno uno degli agenti. Non contento, avrebbe cominciato a creare scompiglio entrando all'interno della rotatoria e fermando le auto di passaggio.

Alle continue richieste degli operatori di calmarsi e di tornare alla ragione, l'uomo avrebbe continuato a camminare in mezzo alla strada, affiancandosi alle macchine; non contento, avrebbe tentato di aggredire ancora gli operatori. A questo punto, uno degli agenti, che già lo teneva sotto tiro, sarebbe stato costretto ad usare il taser per salvaguardare l'incolumità del soggetto e di tutti i presenti.

Una volta a terra, il 30enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato e riportato alla calma, sotto lo sguardo sorpreso e sbigottito dei residenti e dei tanti cittadini che, in quel momento, stavano transitando. Verrà molto probabilmente denunciato all'Autorità Giudiziaria.