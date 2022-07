La GTB fa tappa a Pollone, FOTO e VIDEO

Oggi sabato 2 luglio la GTB, Gran Traversata del Biellese, ha fatto tappa a Pollone. A curare la seconda edizione di 235 chilometri è stata nuovamente KI RUN in collaborazione con Pietro Micca Running.

La Gran Traversata del Biellese è suddivisa in 57 tappe, a loro volta raggruppate in 15 segmenti, pensati per essere percorsi da un escursionista mediamente preparato in modo agevole. Questa sua caratteristica la rende versatile e consente di creare tappe diverse per rendere i tre eventi contemporanei appassionanti e ricche di emozioni.