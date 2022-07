A Cavaglià una seduta di allenamento per tutti i nati nel 2009

A.s.d. Cavaglià e F.c.d. Azeglio invitano, in data 1° luglio, a partecipare ad una seduta di allenamento gratuita presso il centro sportivo di Cavaglià, in via Moribondo. L’incontro, si svolgerà dalle 18 alle 20 ed è rivolto a tutti i ragazzi nati nel 2009, anche non tesserati presso le società.Per ulteriori informazioni rivolgersi al 3756958806, 3356484780 o all’indirizzo email info@asdcavaglia.it