Bicchiere di betoniera pieno di rifiuti sulla strada, l’amarezza del sindaco di Viverone: “Roba da non crederci”

Bicchiere di una betoniera lasciato in mezzo alla strada con tanto di rifiuti. Sembra incredibile ma è accaduto a Viverone. A rivelarlo il sindaco Renzo Carisio, sui canali social del Comune: “Non so più come commentare – afferma con amarezza - Roba da non crederci, hanno abbandonato il bicchiere di una betoniera, pieno di rifiuti, nella strada comunale Ronchietto dietro a Casa Albert”.