Vivere l'estate nel Monte Rosa: ecco le iniziative e gli eventi di giugno ad Alagna Valsesia

Gli impianti nelle stazioni di Alagna e Alpe di Mera ripartono per la stagione estiva 2022 e, il calendario degli eventi in programma pubblicato all’interno dei canali del comprensorio Monterosa Ski, è già ricco di date imperdibili.



Partendo dagli gli impianti di Alagna, ovvero la telecabina Alagna-Pianalunga e Funifor Pianalunga-Salati, le aperture sono previste per i giorni 2-3-4-5 giugno, 11-12 giugno e tutti i giorni dal 18 giugno al 18 settembre. Nelle giornate di venerdì 10 e 17 giugno sarà programmata una corsa sulla tratta Alagna-Indren alle ore 14:30; l'orario continuato (senza pausa pranzo) sarà osservato tutti i weekend dal 16 luglio al 28 agosto e tutti i giorni dal 13 al 21 agosto.

L’apertura degli impianti Monterosa in Valle d’Aosta è programmata a partire dal 1° giugno. Sarà quindi possibile, da Alagna, sia accedere a Punta Indren, sia raggiungere il paese di Gressoney in tutte le date sopra indicate.



Pianalunga è la meta ideale per le famiglie, dotata di tre rifugi, parchi giochi ed il percorso per bambini Giro-Tondo con Tokji: a questo proposito, il comprensorio ha pensato ad una “promo famiglia”, acquistabile online a questo link, che darà diritto all’acquisto scontato dei biglietti per l’utilizzo degli impianti se si viaggia - appunto - in famiglia. Passo dei Salati, invece, ha dalla sua parte grandi punti panoramici e rappresenta la meta ideale per gli amanti della neve e dello sci. Punta Indren è il “regno dell’alpinismo”, una località dal quale si ha accesso ai rifugi Gnifetti e Margherita, e ai 4.000 del Monte Rosa.



I prossimi appuntamenti nel calendario di Alagna saranno:



Sabato 18 giugno aperitivo + musica live con i Caravan Trio a Pianalunga, un aperitivo estivo a 2.050 metri di quota, da gustare nella natura verde del Monte Rosa, accompagnato dalle note dei Caravan Trio. È consigliato portarsi con sé una coperta, per un’esperienza indimenticabile in quota. Acquista qui il tuo biglietto!

Sabato 25 giugno AMA - Monterosa Skymarathon, la corsa più alta d'Europa: Alagna-Capanna Margherita-Alagna in pochissime ore; atleti da tutto il mondo arriveranno ad Alagna per gareggiare lungo questo percorso eccezionale, ma l'emozione di assistere al loro passaggio è per tutti. Clicca qui per tutti i dettagli!

Per aggiornamenti, maggiori informazioni, orari e tariffe di Alagna, è possibile visitare la pagina: www.visitmonterosa.com/monterosa-ski/alagna-valsesia/



Per quel che riguarda invece gli impianti di Alpe di Mera, ovvero la seggiovia Scopello-Mera, le aperture sono previste per i giorni 9-10 luglio, 16-17 luglio, tutti i giorni dal 23 luglio al 4 settembre e 10-11 settembre. L’orario continuato (senza pausa pranzo) sarà osservato tutti i giorni dal 13 al 21 agosto.



Mera è la meta ideale per le famiglie: sono infatti presenti parchi giochi e percorsi di Meraviglio che, insieme a tutti i percorsi ciclabili e pedonali, sono accessibili in auto ed è possibile parcheggiare la propria auto al Trogo o a Mera (sosta a pagamento).

I punti di ristoro Bar Piero, Campo e Casera Bianca sono aperti; per chi desiderasse realizzare un’esperienza completa può usufruire del “pacchetto pic-nic”, sia con seggiovia sia con parcheggio, acquistabile dal negozio online.

Per aggiornamenti, maggiori informazioni, orari e tariffe di Alpe di Mera, è possibile visitare la pagina: www.visitmonterosa.com/monterosa-ski/alpe-di-mera-2/

Il comprensorio Monterosa Ski invita tutti i lettori a fare sempre riferimento al sito ufficiale www.visitmonterosa.com, nel quale saranno comunicate novità ed aggiornamenti.