Al Museo del Territorio il “Duetto di archeologia”: da pagani a cristiani

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Vercelli e VCO, organizza domenica 19 giugno, dalle 16,30 alle 18,00, una visita guidata gratuita dedicata al mondo antico.

I protagonisti saranno le divinità, pagane e cristiane. Si alterneranno letture di liriche e testi narrativi in un dialogo tra Nadia Botalla Buscaglia - della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Vercelli eVCO - e Angela Deodato, conservatore archeologo del Museo del Territorio Biellese.

I visitatori avranno l’occasione di osservare i reperti conservati nel Museo, a partire dalla grande sala dell’archeologia romana del territorio, per terminare nella sala medievale. Gli interventi divulgativi saranno introdotti e conclusi dalla lettura di un brano letterario antico e di uno moderno.

Grazie al racconto, si potrà così cogliere in maniera più evocativa le caratteristiche del passaggio dalla paganità alla cristianità.

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria (max 25 persone) chiamando il numero 015-2529345 oppure scrivendo a: museo@comune.biella.it.