Si sente male, chiede aiuto ai vicini di casa ma poco dopo muore: tragedia a Valle San Nicolao

Si sente male, fa in tempo a chiedere aiuto ai vicini di casa ma poco dopo muore per cause naturali. La tragedia si è consumata ieri sera, 12 giugno, nel paese di Valle San Nicolao: vittima un uomo di 68 anni. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe accusato un malore e allertato i residenti della via che hanno subito chiamato il 118.

All'arrivo dell'ambulanza, il personale sanitario ha provato ad effettuare le dovute manovre di rianimazione per cercare di salvargli la vita ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per arresto cardiocircolatorio. Sul posto anche i Carabinieri e il magistrato di turno. La salma è stata poi affidata ai familiari dell'uomo.