Ponderano, 17enne in motorino finisce in ospedale dopo scontro con furgone: è grave (foto di repertorio)

Versa in gravi condizioni la 17enne rimasta coinvolta nell'incidente stradale, avvenuto nella mattinata di oggi, 13 giugno, a Ponderano.

Al momento è in fase di accertamento la dinamica dello scontro che ha visto coinvolti un furgone e un motorino: ad avere la peggio proprio la ragazzina alla guida del motociclo, prontamente assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata con urgenza all'ospedale per le cure del caso. Non sono note le sue condizioni di salute.

Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e delle testimonianze.