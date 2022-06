Pollone in lutto, è morto Pierluigi Delmotto: imprenditore ed ex consigliere comunale (foto di repertorio)

Pollone in lutto per la morte di Pierluigi Delmotto, mancato ieri sera all'affetto dei suoi cari all'età di 81 anni. A esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa dell'ex consigliere comunale (sul finire degli anni '70), nonché apprezzato imprenditore tessile, il sindaco, insieme all'amministrazione e ai dipendenti comunali.

Il Santo Rosario sarà recitato alle 19 di domani, martedì 14 giugno, nella chiesa parrocchiale di Pollone. Sempre qui, sarà celebrato il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 10 di mercoledì 15.