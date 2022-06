Perde il controllo dell'auto e si ribalta, una 27enne al Pronto Soccorso

Se l'è vista brutta la donna alla guida che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo dell'auto e si sarebbe ribaltata per cause da accertare. Il sinistro autonomo è avvenuto alle prime luci dell'alba a Pollone, in prossimità del Lanificio Piacenza.

La conducente, una 27enne, è stata caricata sull'ambulanza dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Nell'impatto avrebbe riportato alcune escoriazioni. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo.