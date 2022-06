Si ribalta con l'auto, lunghe code a Brusnengo FOTO

Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco fa, a Brusnengo, sulla Provinciale per Gattinara. Un'auto, per cause da accertare, si è ribaltata sul tratto di strada riportando gravi danni alla carrozzeria.

Alla guida una donna, subito affidata alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. Le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, in attesa della rimozione da parte del carro attrezzi. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e la gestione del traffico, ora rallentato in entrambe le direzioni.