Biella, rubano la bici al figlio: il papà si attiva e la ritrova

Rubano la bici al figlio, il papà indaga e riesce a identificare il ladruncolo, poi identificato dalle forze dell'ordine. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, a Biella: stando alle ricostruzioni del caso, il mezzo era stato sottratto da un cortile di casa nel primo pomeriggio.

Il padre del ragazzino si è subito attivato e ha cominciato a perlustrare i giardini vicini: in uno di questi, ha individuato la bici (del valore di circa 300 euro) e il presunto autore del grave gesto. Ha poi chiamato i Carabinieri che, una volta sul posto, hanno fermato il ladro e riconsegnato la bici al suo legittimo proprietario. Sorte diversa per un ragazzo di circa 24 anni, denunciato per furto aggravato.