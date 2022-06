Biella, via Bertodano, auto urta una donna che finisce in ospedale, foto archivio

Brutta esperienza questa mattina, 13 giugno, per una donna urtata da un'auto e poi trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Il fatto è avvenuto a Biella, in via Bertodano. La dinamica è ancora da accertare, ma sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e il 118.