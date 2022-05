Rally, weekend soddisfacente per Pierangelo Tasinato in provincia d’Asti FOTO e VIDEO

Sono state due giornate soddisfacenti quelle del 21 e 22 maggio per il rallista Pierangelo Tasinato che, sulla sua Skoda R5, ha gareggiato alla sesta edizione del Rally del Grappolo, in provincia di Asti, dove ha concluso con una 25esima posizione assoluta e 11esima di categoria R5.



Determinante la sinergia con il team, in particolare con il navigatore Mattia Nicastri: “Siamo partiti tranquilli per prendere confidenza – spiega Tasinato – e poi abbiamo iniziato a spingere sempre di più. Mattia ha aiutato molto”.



È dunque con fiducia che il pilota biellese si incammina verso il prossimo appuntamento, il Rally di Alba, il quale si svolgerà nel weekend del 24 e 25 giugno: “Vediamo se riusciamo a mettere in piedi Alba – prosegue Tasinato. I percorsi sono molti simili a quelli affrontati ad Asti e sicuramente partiremo con una marcia in più”.



Di seguito il video della quarta prova speciale: