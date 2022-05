All'auditorium di Gaglianico va in scena "Noi siamo Capaci"

"Parlatene della mafia. Parlatene alla radio, alla televisione, sui giornali però parlatene", è una frase del giudice Paolo Borsellino che ha perso la vita il 19 luglio del 1992 in via D'Amelio a Palermo.

E a Gaglianico di mafia se ne parlerà, con i "Copioni" del Cossatese e della Vallestrona, in uno spettacolo alle 20,30 domani 22 maggio all'auditorium di Gaglianico in ricordo della strage di Capaci, a distanza di 30 anni dal 23 maggio 1992 in cui vi perse la vita il giudice Giovanni Falcone.