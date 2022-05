Incendio auto via De Mosso a Biella - Foto Benedetti per newsbiella.it

Ha improvvisamente preso fuoco, per cause da accertare, terrorizzando il conducente che percorreva la via De Mosso a Biella. Inutili i suoi tentativi di estinguere le fiamme con l'estintore. Immediatamente sono arrivati sul posto squadre dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento e la messa in sicurezza oltre alla Questura per regolare la viabilità.

Nessuna persona è rimasta coinvolta dall'accaduto.