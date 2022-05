Biella, aggredisce e sferra pugni ad agenti di Polizia dopo una lite: arrestato

Sono scattate le manette per un uomo di 33 anni, di origini marocchine, arrestato nella serata di sabato, 14 maggio, a due passi dalla Questura di Biella, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Stando alle ricostruzioni del caso, il soggetto avrebbe inseguito un suo connazionale fino agli uffici di Polizia per impedirgli di fare denuncia. Sembra, infatti, che poco prima lo avesse rapinato strappandogli di dosso il telefono davanti all'Esselunga. Una volta ai cancelli, lo avrebbe affrontato a viso aperto, in preda ai fumi dell'alcol.

Vedendo quella scena, i poliziotti sono subito intervenuti per dividerli ma non avevano ancora fatto i conti con la reazione veemente del 33enne, visibilmente ubriaco: dapprima avrebbe colpito con un pugno il volto di uno degli operatori, poi si sarebbe scagliato contro un altro causando diverse escoriazioni.

A seguito del parapiglia, gli agenti sono stati medicati e avrebbero riportato ferite guaribili in 7 e 10 giorni. L'uomo è stato arrestato e deferito anche per rapina. A seguito di ulteriori accertamenti, si è scoperto che era già stato fermato lo scorso anno dalla Polizia, al termine di una violenta lite in famiglia.