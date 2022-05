Memorial Andrea Lovero, grande affetto e partecipazione alla commemorazione

È stata un successo la prima edizione del Memorial Andrea Lovero, svoltosi nella giornata di domenica 15 maggio. Organizzato dal padre Roberto Lovero, in collaborazione il gruppo Thin Biker e G.W.R.R.A. Chapter IT-A la commemorazione si è concretizzata nella forma di un giro in moto per le valli biellesi con partenza da Biella, in piazza Giovanni Falcone. I 121 iscritti hanno in seguito attraversato i paesi di Occhieppo, Graglia, Donato, Netro e Zubiena.



Tutto il ricavato è stato donato a FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.